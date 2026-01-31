El reconocido astrólogo colombiano Daniel Daza volvió a generar conversación en redes sociales tras revelar nuevas predicciones sobre el rumbo político del país en los próximos años por las elecciones de este año.

En una reciente entrevista radial, el vidente compartió su visión sobre las elecciones presidenciales y el panorama que, según él, le espera a Colombia.

Daza, quien ganó notoriedad por anticipar el triunfo de Gustavo Petro en los comicios pasados, aseguró que el país atraviesa un momento astral clave. De acuerdo con su análisis, Colombia se encuentra bajo la influencia del signo Cáncer, lo que representaría una etapa favorable para tomar decisiones trascendentales en materia de liderazgo.

Según explicó, este tipo de ciclos positivos se repiten cada 12 años y el 2026 marcaría el inicio de un nuevo periodo de estabilidad y crecimiento. “Independientemente del sector político que gane, vienen años importantes para el país”, afirmó.

¿Habrá una mujer presidenta en Colombia en 2026?

Durante su participación en el programa ‘El Cartel de la Mega’, el astrólogo también se refirió a una de sus predicciones más comentadas la posible llegada de una mujer a la Casa de Nariño. Aunque anteriormente sostenía que Colombia tendría pronto su primera presidenta, ahora considera que el escenario ha cambiado.

Daza indicó que, aunque la energía femenina sigue siendo relevante, todo apunta a que el próximo mandatario será un hombre con ideología de izquierda. Además, explicó que este gobierno marcaría el inicio de una transición política hacia otros sectores en los años siguientes.

“Será un periodo de cambios graduales que llevarán al país a nuevas etapas políticas”, señaló.

Las declaraciones del astrólogo no tardaron en viralizarse, generando reacciones divididas entre quienes creen en sus visiones y quienes las consideran simples coincidencias.

Además comentó que uno de los candidatos es signo escorpión y les irá muy bien este año.