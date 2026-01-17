El hallazgo de un tiburón foca en una playa del norte de España despertó la atención de la comunidad científica internacional. El ejemplar fue encontrado la semana pasada en la playa de Luarca, en Asturias, una zona donde este tipo de especie casi nunca aparece debido a que habita en las profundidades del océano.

El polo norte magnético de la Tierra volvió a desplazarse y tendrá efectos en la navegación marítima y aeronáutica

El cometa 3I/ATLAS alcanzará su máxima cercanía de la Tierra y se despide del sistema solar

En Bolivia documentan el mayor hallazgo de huellas de dinosaurios

Se trata de un tiburón foca (Centroscymnus coelolepis), una especie perteneciente a la familia Somniosidae que suele vivir entre los 400 y los 1.600 metros de profundidad. El animal medía 1,45 metros y pesaba aproximadamente 18 kilos.

La Coordinadora para el Estudio y Protección de las Especies Marinas (Cepesma) confirmó que el tiburón fue hallado en buen estado externo y sin heridas visibles. Sin embargo, tras la necropsia, los especialistas descubrieron que se trataba de una hembra en proceso de gestación que portaba 12 huevos en desarrollo.

🦈 😯Un tiburón foca aparece en una playa de Asturias: un ejemplar raro de encontrar que vive entre 400 y 1.600 metros de profundidad



👉 El ejemplar hallado en la playa de Luarca era una hembra en proceso de ovulación. No es común verlos ni estudiarlos



📸 EFE/Luis Laria pic.twitter.com/0tNaeNI8nP — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) January 16, 2026

Según explicó Luis Laria, director de Cepesma, los huevos medían cerca de siete centímetros y correspondían a embriones en formación. En esta especie, los huevos se desarrollan dentro del cuerpo de la madre y posteriormente son liberados en el océano, donde deben sobrevivir por cuenta propia.

El experto indicó que, aunque se sospechaba que podría tratarse de una hembra gestante, nunca antes habían tenido la oportunidad de analizar un ejemplar en esas condiciones. Para los científicos, este hallazgo resulta especialmente valioso debido a lo difícil que es estudiar a estos tiburones por su hábitat en zonas extremadamente profundas.

#Internacionales



🦈 Un ejemplar de tiburón foca, de 1.45 metros y 18 kilos fue encontrado varado en la playa de Luarca, España,



El ejemplar hallado en la playa de Luarca era una hembra en proceso de ovulación. pic.twitter.com/YeKHeRbx32 — El Clarín (@SVElClarin) January 16, 2026

Sobre la causa de la muerte, los especialistas concluyeron que el tiburón habría ingerido un anzuelo de pesca de palangre de forma accidental. Al intentar liberarse, el anzuelo le produjo un desgarro de 3,5 centímetros en el esófago, provocando una hemorragia que debilitó al animal hasta que terminó varando en la playa.

Su caso se hizo viral en redes sociales por el impresionante parecido con ‘Chimuelo’ el dragón protagonista de la saga ‘Cómo entrenar a tu dragón’.