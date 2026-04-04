El pasado viernes 3 de abril, la NASA publicó dos fotografías de la Tierra captadas por la tripulación de la nave Orión durante la misión Artemis II. Las imágenes, tomadas desde las ventanas de la cápsula, muestran el planeta completo con su atmósfera, sus océanos y las luces artificiales de las ciudades sobre el suelo habitado.

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Casi de inmediato, las fotos se convirtieron en tema de debate en redes sociales, donde usuarios de todo el mundo señalaron algo que no cuadraba: las dos fotografías lucían prácticamente idénticas, a pesar de que una habría sido tomada de noche y otra de día.

Y es que, la lógica indica que, dada la rotación de la Tierra y el paso del tiempo entre una y otra toma, las imágenes deberían mostrar diferencias visibles en la superficie del planeta. Sin embargo, eso no fue lo que el público vio. Además de la similitud entre ambas fotografías, otro detalle llamó la atención: la Tierra aparecía con un borde brillante que nadie sabía bien cómo interpretar.

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El autor de las imágenes es Reid Wiseman, comandante de la misión Artemis II, quien realizó ambas capturas con su cámara desde la nave Orión. Ante la avalancha de preguntas, la NASA decidió responder directamente a través de su cuenta en la red social X.

Dos fotos de la Tierra con minutos de diferencia, ¿por qué lucen tan distintas?

Según detalló la agencia en un comunicado publicado en sus redes sociales, las dos fotografías fueron tomadas con apenas minutos de diferencia, y la aparente similitud tiene una explicación técnica.

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“Estas dos imágenes fueron tomadas por Reid Wiseman con solo minutos de diferencia. La marcada diferencia se debe a la configuración de la cámara. En la primera, una velocidad de obturación más lenta permitió la entrada de mucha más luz de la Tierra, mientras que la velocidad de obturación más rápida en la segunda resalta el brillo nocturno de nuestro planeta”, explicó la NASA en su publicación.

These two images were taken by @astro_reid only minutes apart. The stark difference is the result of camera settings. In the first, a longer shutter speed let in much more light from Earth, while the shorter shutter speed in the second emphasizes our planet's nighttime glow. pic.twitter.com/4H5gFymlcl — NASA (@NASA) April 3, 2026

Es decir, lo que parecía una contradicción visual era en realidad el resultado de ajustes fotográficos: una exposición larga captó más luz ambiental y dio la impresión de ser una toma diurna, mientras que la exposición corta priorizó el brillo artificial de las ciudades, haciendo que la escena luciera nocturna.

¿Por qué aparece un borde brillante en las fotografías de la tierra reveladas por la misión Artemis II?

El segundo punto de confusión, el borde iluminado alrededor del planeta, también encontró respuesta en la NASA. La agencia aclaró que ese efecto tiene dos orígenes distintos.

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Por un lado, las luces eléctricas generadas por la actividad humana son visibles desde la oscuridad del espacio. Por otro, la luz solar incide directamente sobre el borde del planeta en la zona donde termina la noche y comienza el día.

“Incluso en la oscuridad, brillamos. En esta imagen de la Tierra tomada por la tripulación de Artemis II, podemos ver las luces eléctricas de la actividad humana. En la parte inferior derecha, la luz del sol ilumina el borde del planeta”, precisó la agencia.

Nasa Imagen del planeta Tierra captada por los astronautas de Artemis II.

Siguiendo esa misma línea explicativa, la NASA compartió una tercera fotografía en la que se distingue la llamada línea del terminador: la frontera visual entre la zona iluminada por el sol y la parte que permanece en sombra.

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“En esta imagen, también tomada desde la cápsula Orión, vemos la línea divisoria entre el día y la noche, conocida como el terminador, que atraviesa la Tierra. Ya sea despiertos o soñando, todos estamos juntos en este planeta”, señaló la agencia en su publicación.

Artemis II, la misión que llevará a los humanos más lejos que nunca

Las fotografías no son solo un fenómeno visual: son el testimonio de un hito histórico en curso. La misión Artemis II marcará el regreso de los seres humanos a la órbita lunar después de más de medio siglo, y su tripulación se convertirá en la que haya llegado más lejos de la Tierra en toda la historia de la exploración espacial.

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El 6 de abril, la nave Orión alcanzará una distancia de más de 400.000 kilómetros de la Tierra, superando el récord que hasta ahora ostentaba el Apolo 13. Junto con las imágenes, la NASA acompañó la publicación con un mensaje que resume el espíritu de la misión: “Un recordatorio de que, sin importar cuán lejos lleguemos, seguimos siendo un solo mundo observando, manteniendo la esperanza y aspirando a llegar más alto”.

Las fotografías también permiten establecer una comparación directa con las capturadas por la misión Apolo 17, la última vez que humanos viajaron a la Luna: