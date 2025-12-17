La comunidad científica mantiene su atención puesta en el cometa interestelar 3I/ATLAS, un visitante cósmico que este viernes 19 de diciembre alcanzará su punto de mayor cercanía a la Tierra antes de continuar su viaje fuera del sistema solar sin posibilidad de retorno.

El fenómeno se convierte en una oportunidad única para estudiar material proveniente de otra región del universo.

De acuerdo con datos de la Agencia Espacial Europea (ESA), el objeto no representa ningún riesgo para el planeta, ya que su distancia mínima será de aproximadamente 269 millones de kilómetros, una separación considerable que garantiza seguridad total para la Tierra.

🚨 3IATLAS ALERT 🚨



Is Something Pushing It Toward Earth?😱



⚠️NASA tracking data show that interstellar comet 3I/ATLAS (Comet 31/ATLAS) unexpectedly sped up after passing the Sun, reaching speeds near 244,000 km/h.



Even more intriguing: its trajectory shows a small but… pic.twitter.com/DwGb2pIJNO — 3I/ATLAS updates (@Defence12543) December 17, 2025

El cometa 3I/ATLAS forma parte de un grupo extremadamente reducido de objetos interestelares confirmados. A diferencia de los cometas tradicionales, su trayectoria indica que no se originó alrededor del Sol, sino que proviene del espacio interestelar, lo que lo convierte en una rareza astronómica.

Antes de este hallazgo, solo dos objetos similares habían sido identificados por la ciencia: ‘Oumuamua en 2017 y 2I/Borisov en 2019. Cada uno aportó pistas valiosas sobre la composición de otros sistemas estelares.

☄️ A Rare Visitor in Our Skies!



On December 19, 2025, Comet 31/ATLAS makes its closest approach to Earth, shining a little brighter and revealing its beautiful glowing tail against the night sky. This is a special moment for skywatchers — a cosmic traveler passing by, visible… pic.twitter.com/Y7n3oo73NA — Paul White Gold Eagle (@PaulGoldEagle) December 17, 2025

Durante esta fase cercana al Sol, los astrónomos intentan analizar la coma del cometa, una nube brillante de gas y polvo que se forma cuando el hielo se sublima por el calor solar. El objetivo es obtener información química que permita entender mejor cómo se forman los cuerpos celestes fuera de nuestro sistema.

Telescopios terrestres de alta precisión están siendo utilizados para capturar imágenes y datos antes de que el cometa se vuelva demasiado débil para ser observado.

Aunque el cometa no supone amenaza alguna, agencias espaciales como la NASA y la ESA han aprovechado el evento para realizar simulacros de defensa planetaria. Estos ejercicios permiten evaluar protocolos de detección, seguimiento y comunicación ante la eventual aparición de un objeto peligroso en el futuro.

¿Cómo seguir el recorrido del cometa 3I/ATLAS?

Quienes deseen observar la trayectoria del cometa pueden hacerlo a través de transmisiones en vivo realizadas por proyectos astronómicos especializados.

Por ejemplo, desde el 18 de diciembre, Gianluca Masi del proyecto Virtual Telescope estará realizando una transmisión en vivo. Asimismo, puede ver aplicaciones como Eyes on The Solar System de la NASA o sitios web como The Sky Live para ver su coordenada en tiempo real.