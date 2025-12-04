Diciembre llega cargado de magia y de un espectáculo que marcará el cierre perfecto del año y es la última superluna del 2025.

Este fenómeno iluminará el cielo este jueves 4 de diciembre y podrá verse desde cualquier parte del mundo sin necesidad de telescopio. Astrónomos han confirmado que esta será una de las lunas más brillantes del año debido a su cercanía con la Tierra.

Conocida como la “superluna fría”, esta fase ocurre cuando nuestro satélite alcanza su punto de perigeo, la distancia mínima con respecto a la Tierra, al mismo tiempo que está en fase llena.

Esta luna llena llegará a su máximo mañana, pero ya está bella. “Será la última de 3 superlunas consecutivas este año. Una superluna se ve más grande y más brillante. Es la luna fría por ser la más cercana al solsticio de invierno”.

Se las mando con cariño por si no la han visto. pic.twitter.com/k8R0wElN7C — Gaby Arocha (@gabyarocha) December 4, 2025

En esta ocasión, estará a unos 357.219 km, lo que hará que luzca más grande e impresionante en el cielo nocturno. Los expertos recomiendan observarla mirando hacia la constelación de Tauro, donde se exhibirá con especial intensidad.

¿Cuándo podrá ver la lluvia de meteoros Púpidas–Vélidas y Gemínidas?

La superluna será apenas el inicio de un diciembre repleto de eventos celestes que valen la pena marcar en el calendario. Entre ellos se destacan dos lluvias de meteoros muy esperadas, que son las Púpidas–Vélidas que podrá ver en el punto máximo el 7 de diciembre.

Visibles principalmente desde el hemisferio sur desde las 21:00 h. Su radiante está en la constelación Puppis y ofrecen un espectáculo más discreto, ideal para quienes buscan fenómenos menos masivos pero igualmente fascinantes.

Luego está la de Gemínidas que pueden ver en un punto máximo el 13 y 14 de diciembre. Considerada una de las lluvias de meteoros más intensas del año, puede alcanzar hasta 160 meteoros por hora bajo cielos oscuros y despejados.

EFE Así se vio la superluna en el mundo

Su radiante está en la constelación de Géminis y se aprecia desde ambos hemisferios. Es la favorita de fotógrafos y aficionados.

Además, diciembre traerá dos conjunciones planetarias perfectas para observar a simple vista, pues el 7 de diciembre: la Luna se une visualmente con Júpiter, uno de los astros más brillantes del firmamento.

Y el 10 de diciembre se alineará con Régulo, la estrella dominante de la constelación de Leo. Ambos eventos son ideales para quienes disfrutan de la astrofotografía o desean experimentar el cielo de manera sencilla pero impactante.

🌕 ¡Esta noche no mires el móvil, mira arriba!



Hoy tenemos la SUPERLUNA más brutal del año: la última luna llena del 2025, la “Luna Fría”, en su punto MÁS cercano a la Tierra en 17 años.



Se ve 14 % más grande, 30 % más brillante y tan extrema que la próxima igual llegará…¡en… pic.twitter.com/jEO2YV4VLv — Tendencia Noticias (@TNnoticiasMx) December 4, 2025

Asimismo, el 21 de diciembre ocurrirá el solsticio, que marca el inicio del verano en el hemisferio sur y del invierno en el hemisferio norte. Este evento astronómico determina el día más largo o más corto del año según la ubicación geográfica, y cierra el ciclo celestial del 2025 con un toque simbólico.

Así queda el calendario astronómico de diciembre

4 de diciembre: Superluna fría

7 de diciembre: Conjunción Luna–Júpiter

7 de diciembre: Máximo de las Púpidas–Vélidas

10 de diciembre: Conjunción Luna–Régulo

13 y 14 de diciembre: Máximo de las Gemínidas

21 de diciembre: Solsticio

21 y 22 de diciembre: Máximo de las Úrsidas

¿A qué hora ver la Superluna en Colombia este 4 de diciembre?

Si desea verla en Colombia, el mejor momento será a las 18:14, hora estándar. Pero, el fenómeno será visible durante toda la noche y en cualquier parte podrá verla.