Los primeros días de enero traen fenómenos astronómicos que podrán ser observados por los aficionados al cielo, entre ellos la superluna y la lluvia de meteoros Cuadrántidas.

El fenómeno de las Cuadrántidas se extenderá del 28 de diciembre al 12 de enero, pero su punto máximo será el 3 de enero, cuando se podrían ver hasta 200 meteoros por hora. No obstante, el brillo de la Luna llena podría dificultar su observación.

“El mayor enemigo para disfrutar una lluvia de meteoros es la luna llena”, explicó Mike Shanahan, director del planetario del Liberty Science Center en Nueva Jersey, a The Independent. Por ello, se recomienda observar el espectáculo antes del amanecer, cuando la Luna se encuentra más baja en el horizonte, o buscar lugares alejados de la contaminación lumínica de las ciudades. También es aconsejable evitar mirar pantallas por 20 minutos para que los ojos se adapten a la oscuridad.

“Es mejor buscar los destellos antes de que el brillo de la Luna dificulte la observación”, sugirió Jacque Benítez, del planetario Morrison de la Academia de Ciencias de California.

Por otro lado, en Colombia, el pico de las Cuadrántidas será visible alrededor de las 10:00 de la noche del 3 de enero, con una ventana de seis horas para captar el fenómeno. Los meteoros alcanzarán velocidades de hasta 41 km/s.

La Organización Internacional de Meteoros (IMO), manifestó que, “las Cuadrántidas tienen el potencial de ser la lluvia de meteoros más intensa del año, pero suelen ser insuficientes debido a la corta duración de su actividad máxima (6 horas) y al mal tiempo de principios de enero. La tasa promedio por hora que se puede esperar en cielos oscuros es de 25. Estos meteoros no suelen formar estelas persistentes, pero a menudo producen brillantes bolas de fuego”.

Ese mismo día se registrará la primera superluna del año en la constelación de Géminis. La NASA explica que durante este evento el satélite natural se verá un 14 % más grande y un 30 % más brillante, lo que podría opacar la lluvia de meteoros. Esta superluna, conocida como “Superluna del lobo”, recibe ese nombre de tribus norteamericanas para marcar las temporadas de caza.

