El pasado martes 30 de diciembre de 2025 fue hallado el cuerpo sin vida de Manuel José Páez Álvarez, exmánager de Diomedes Díaz, en la playa Inca Inca, en una de las zonas turísticas de Santa Marta.

Las autoridades de Santa Marta adelantan investigaciones para esclarecer la muerte de Manuel, pues es un área montañosa de difícil acceso. Equipos de rescate realizaron labores especiales para recuperar el cuerpo, debido a las condiciones del terreno y la ubicación del lugar donde fue encontrado.

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, las pertenencias de Páez estaban junto a su cuerpo, lo que permitió descartar un posible robo. Asimismo, las autoridades indicaron que no se evidenciaron signos de forcejeo ni lesiones causadas por terceros.

Redes sociales Manuel José Páez, exmánager de Diomedes Díaz, fue hallado sin vida en la playa Inca Inca

Por estas razones, la principal hipótesis apunta a que el fallecimiento habría ocurrido como consecuencia de una caída accidental, posiblemente mientras realizaba una caminata recreativa por la zona, sin embargo, no ha sido confirmado.

Igualmente, los familiares de Manuel José Páez solicitaron que se adelante una investigación exhaustiva que permita determinar con exactitud las causas de su muerte.

Asimismo, las autoridades locales también hicieron un llamado a personas que hayan transitado recientemente por ese sector para que aporten cualquier información que ayude a reconstruir los hechos.

¿Quién fue Manuel José Páez en la vida de Diomedes Díaz?

La noticia generó múltiples reacciones en el ámbito musical, especialmente dentro del vallenato, género en el que Páez fue una figura clave desde el ámbito empresarial y logístico.

Entre 2005 y 2013, Manuel José Páez desempeñó un papel fundamental en la carrera de Diomedes Díaz, participando en la organización de giras, negociaciones y conciertos masivos durante una etapa determinante del artista.

Redes sociales Manuel José Páez, exmánager de Diomedes Díaz.

A través de redes sociales, la cuenta Diomedes Díaz Vive expresó un mensaje de condolencia, destacando el aporte y la cercanía del exmánager con el intérprete del “Cacique de La Junta”.

Además, Páez fue recordado por colegas y allegados como un profesional reservado, pero que su gestión con Diomedes la hizo en un momento clave del artista.