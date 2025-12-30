La gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán Dávila posesionó como Contralor Departamental del Cesar, al abogado Luis José Rodríguez Torres, quien tendrá la misión de vigilar los recursos fiscales del departamento, en el periodo 2026 – 2029.

Anterior a esto, la Asamblea Departamental del Cesar eligió al nuevo funcionario tras culminar el proceso de convocatoria pública que incluyó etapas de evaluación, entrevistas y votación plenaria. Rodríguez obtuvo 8 votos de los 11 diputados, consolidándose como el candidato con mayor respaldo corporativo.

Rodríguez Torres integró la terna junto a Carlos Luis Cassiani Niño y Antonio Yesid Pedroza Estrada, luego de obtener el mayor puntaje consolidado del proceso, producto de la sumatoria de la prueba escrita, la evaluación de antecedentes y la entrevista.

Cortesía de la Oficina de Prensa de la Gobernación del Cesar

Luis José Rodríguez es abogado, con una sólida formación en Derecho Público y Gestión Pública, y cuenta con una trayectoria destacada en el sector público, la academia y el control administrativo en los niveles municipal, departamental y nacional.

Es abogado de la Universidad Libre (2011), especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia (2013), especialista en Gestión Pública de la ESAP (2016), especialista en Derecho Público de la Universidad Popular del Cesar (2024) y Máster Universitario en Dirección en la Gestión Pública de la Universidad Internacional de La Rioja – UNIR (2025).