A través del Decreto 1182 de 2025, la Alcaldía de Valledupar declaró abiertas las fiestas tradicionales del Carnaval Vallenato, las cuales se realizarán entre el 17 de enero y el 15 de febrero del 2026 en los escenarios y espacios públicos que designe la Junta Central del Carnaval.

En este sentido, la Administración Municipal autoriza de manera formal la celebración de las fiestas del carnaval en el año 2026, para facilitar la conformación de la Junta Central del Carnaval y dictar disposiciones en materia de seguridad, convivencia y gestión del riesgo.

Alcaldía de Valledupar/Cortesía

De esta manera, para la organización de las carnestolendas del municipio y su área corregimental, la Junta Central actuará como instancia de planeación, organización y ejecución de todas las actividades que se llevarán a cabo durante las festividades, agenda que coordinarán con representantes de la Oficina Municipal de Cultura, secretarías de Gobierno, Seguridad y Convivencia, Desarrollo Económico, Tránsito y Transporte y Salud Municipal, además de contar con el apoyo de la Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos y Defensa Civil.

“Somos conscientes de la necesidad de apoyar manifestaciones culturales que hacen parte de la tradición vallenata, y en tal sentido, a través del Decreto 1182 hemos facultado a la Junta Central del Carnaval para que organice eventos, apruebe recorridos, coordine acciones de seguridad y convoque a todos los habitantes de Valledupar para que tomen parte activa en la celebración de nuestros primeros carnavales competitivos y solidarios”, expresó el alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco Durán.