La empresa de Alumbrado Público de Valledupar dio a conocer que culminaron con éxito 25 proyectos de expansión, de los cuales destacan: Sendero CC OGB, calle 14a con 16 Boulevard Bolivar 1, afueras del colegio Villa Yaneth y el CDI Villa Arcadia, calle 18a Desde 31 A 33ª Transversal 29 entre calle18 Y 18ª (Plazoleta CDV Manantial), Parque San Fernando, entrada a Villa Bolivariana, entrada Urb. Alameda, Parque Populandia, Cancha Oriente De Callejas, Cancha Don Alberto y Parque Florencia.

“Mediante la modernización del sistema de sodio a led transformamos la cara de Valledupar. Desde entonces nuestro compromiso ha sido que cada rincón del municipio cuente con una iluminación moderna, eficiente y sostenible y lo estamos cumpliendo en compañía del alcalde Ernesto Orozco” manifestó, Ricardo Henríquez Salas, gerente de la entidad.

A su vez, compartió que ampliarán la cobertura del servicio, “es un pilar fundamental para el bienestar de la comunidad, ya que, previene focos de inseguridad, fomenta la vida nocturna comercial y permite que los entornos recreativos sean aprovechados por las familias después del atardecer”.

En ese sentido, precisó que actualmente 17 proyectos se encuentran ejecución y finalizarán durante el primer semestre de 2026, entre ellos: Anillo circunvalar, repotenciación de faroles, Avenida Simón Bolívar Fase 1 (Desde Glorieta María Mulata hasta los Tres Postes), glorieta Los Juglares, parque La Provincia e intervenciones en los corregimientos de Atanquez, Río Seco, La Mesa y el Javo.