En la sede de Medicina Legal y Ciencias Forenses Seccional La Guajira, se encuentra el cuerpo sin vida de una mujer que fue hallado en una zona agreste en jurisdicción del municipio de Maicao.

Pese a que las primeras informaciones indicaban que se trataría de un caso de homicidio, por los signos de violencia que presentaba el cadáver, EL HERALDO logró conocer que la víctima tenía un trauma craneoencefálico y laceraciones en las extremidades inferiores.

Por lo que los peritos judiciales del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Sijín de la Policía durante su análisis en la diligencia de inspección, presumieron que la muerte podría haber sido causada por el arrollamiento de una motocicleta, sin embargo, la declararon como deceso por establecer.

Finalmente, como ya se había mencionado, el cadáver fue encontrado a tempranas horas de este lunes, a la altura del kilómetro 64, sobre la Troncal del Caribe, en el tramo Cuatro Vías-Riohacha.

