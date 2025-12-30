Más de 830 hombres y mujeres de la Décima Brigada del Ejército Nacional estarán desplegados estratégicamente en las carreteras de los departamentos de Cesar y La Guajira, con el propósito de contribuir a la seguridad y movilidad de los ciudadanos durante las vacaciones y actividades de fin de año.

Los soldados se encuentran presentes a lo largo de la Troncal del Caribe y las principales vías del norte del país, brindando apoyo permanente a los viajeros y previniendo situaciones que puedan poner en riesgo la integridad de la población civil.

Ejército Nacional /Cortesía

Como parte de esta estrategia se han establecido 24 puestos de control militar en las rutas más transitadas, incluyendo la Ruta Nacional 80, que conecta municipios clave como Valledupar, San Juan del Cesar, Villanueva, Fonseca, Distracción y Barrancas, y la Ruta Nacional 90, que conecta con Santa Marta, cubriendo así los ejes viales más importantes de la Región Caribe.

Con esta labor coordinada con la Policía Nacional, el Ejército Nacional busca fortalecer la presencia institucional, contrarrestar amenazas y atender emergencias de forma oportuna, permitiendo que las familias viajen con mayor tranquilidad y confianza.