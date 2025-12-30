Un nuevo hecho de violencia enluta a una familia en las vísperas de Año Nuevo y mantiene en alerta a los habitantes del barrio La Candelaria, en Cartagena.

En la noche del pasado lunes 29 de diciembre, un hombre identificado como Manuel Gómez de Ávila, de 29 años, perdió la vida tras ser atacado con arma blanca en medio de una riña.

De acuerdo con el reporte preliminar suministrado por las autoridades, el homicidio se registró hacia las 10:10 de la noche, cuando la víctima se encontraba consumiendo licor en un establecimiento del sector.

Según versiones recogidas por la Policía y testimonios de la comunidad, entre Gómez de Ávila y otro hombre se habría presentado un intercambio de palabras que escaló rápidamente hasta convertirse en una confrontación.

En medio del altercado, Manuel Gómez le habría dado la espalda a su agresor, momento que fue aprovechado por el victimario para propinarle varias heridas con un arma blanca. Gravemente lesionado, el joven fue trasladado de urgencia a un Centro de Atención Primaria, a donde ingresó sin signos vitales.

Familiares de la víctima relataron que el joven se encontraba departiendo con varias personas en la terraza de un establecimiento tipo bar, cuando al interior del lugar se habría originado la pelea que terminó en tragedia. Las puñaladas, al parecer, fueron propinadas por la espalda, dejándolo en estado crítico.

La inspección técnica al cadáver fue realizada por personal de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), que asumió las diligencias correspondientes para el esclarecimiento del caso. La Policía Metropolitana de Cartagena confirmó que la víctima registraba una anotación judicial por el delito de daño en bien ajeno.

Se conoció además que Manuel Gómez de Ávila era técnico en refrigeración, se encontraba laborando activamente y deja huérfanos a dos hijos menores de edad.

La Policía informó que avanza en las investigaciones para identificar, ubicar y capturar al responsable de este hecho violento que hoy enluta a una familia cartagenera.