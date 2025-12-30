En plena temporada alta del turismo en Cartagena, la Alcaldía, a través de la Secretaría de Turismo y en articulación con el Establecimiento Público Ambiental (EPA), entregó para el disfrute de nativos y visitantes el nuevo proyecto integral de transformación en las Playas de Castillogrande.

La intervención contempló la renovación de cinco plazas, con el apoyo de artistas locales, integrando expresiones culturales y artísticas que fortalecen la identidad del territorio y embellecen el espacio público.

Asimismo habilitaron dos plataformas de ingreso universal a la playa, permitiendo el acceso seguro y digno de personas con movilidad reducida y garantizando el disfrute para todos los visitantes, turistas y locales.

Le instalaron más de 25 puntos ecológicos distribuidos entre la playa y las plazas, cerramiento completo y renovación del paisajismo de las playas, construcción de un complejo de calistenia y un escalador, y dotaron a las playas con 164 parasoles y nuevo mobiliario, impactando así positivamente a los 18 carperos de la asociación Asocarvis.

Con estas acciones, dijo el alcalde Dumek Turbay Paz, que Cartagena recupera su brillo y esplendor.

“Cartagena es la ciudad turística por excelencia de Colombia. Es la que el país presume a nivel mundial para atraer millones de visitantes al año, por lo que estamos llamados, como gobierno de la ciudad, a no escatimar esfuerzos para transformar todos aquellos escenarios y espacios olvidados en años anteriores, para embellecerlos y dignificarlos como merecen”.

Agregó el mandatario que “han sido dos años de trabajo en todos los sectores y rincones de la ciudad para transformar realidades y espacios que lo merecen todo. La ciudad, la naturaleza y el patrimonio han sido por muchos años bastiones generosos que sostienen nuestro turismo, pese a la desidia y el abandono; por ello es tan honroso que por primera vez, en ‘la ciudad de las primeras veces’, donde nada nuevo pasaba, se sienta la transformación con cada entrega diaria u obra que arrancamos, como en este sector de Castillogrande, tan importante para nuestro turismo”, puntualizó el mandatario la tarde de este lunes 29 de diciembre.