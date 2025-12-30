Compartir:
Por:  Maria Victoria Bustamante Fernandez

En plena temporada alta del turismo en Cartagena, la Alcaldía, a través de la Secretaría de Turismo y en articulación con el Establecimiento Público Ambiental (EPA), entregó para el disfrute de nativos y visitantes el nuevo proyecto integral de transformación en las Playas de Castillogrande.

Leer más: Desde enero de 2026, los trabajadores podrán tener cuatro permisos remunerados: estos son

La intervención contempló la renovación de cinco plazas, con el apoyo de artistas locales, integrando expresiones culturales y artísticas que fortalecen la identidad del territorio y embellecen el espacio público.

Alcaldía de Cartagena logra acuerdo con cocheros tras protestas en el Centro Histórico

Asimismo habilitaron dos plataformas de ingreso universal a la playa, permitiendo el acceso seguro y digno de personas con movilidad reducida y garantizando el disfrute para todos los visitantes, turistas y locales.

Le instalaron más de 25 puntos ecológicos distribuidos entre la playa y las plazas, cerramiento completo y renovación del paisajismo de las playas, construcción de un complejo de calistenia y un escalador, y dotaron a las playas con 164 parasoles y nuevo mobiliario, impactando así positivamente a los 18 carperos de la asociación Asocarvis.

Le sugerimos: “No es posible que un tiquete a Cartagena cueste lo mismo que uno a Miami”: Mintransporte

Con estas acciones, dijo el alcalde Dumek Turbay Paz, que Cartagena recupera su brillo y esplendor.

“Cartagena es la ciudad turística por excelencia de Colombia. Es la que el país presume a nivel mundial para atraer millones de visitantes al año, por lo que estamos llamados, como gobierno de la ciudad, a no escatimar esfuerzos para transformar todos aquellos escenarios y espacios olvidados en años anteriores, para embellecerlos y dignificarlos como merecen”.

Ver también: “Le pido al presidente Petro que le dé una oportunidad a mi hijo”: madre de soledeño requerido en extradición por Lituania

Agregó el mandatario que “han sido dos años de trabajo en todos los sectores y rincones de la ciudad para transformar realidades y espacios que lo merecen todo. La ciudad, la naturaleza y el patrimonio han sido por muchos años bastiones generosos que sostienen nuestro turismo, pese a la desidia y el abandono; por ello es tan honroso que por primera vez, en ‘la ciudad de las primeras veces’, donde nada nuevo pasaba, se sienta la transformación con cada entrega diaria u obra que arrancamos, como en este sector de Castillogrande, tan importante para nuestro turismo”, puntualizó el mandatario la tarde de este lunes 29 de diciembre.

Alcaldía de CartagenaPlayas de Castillogrande en Cartagena.