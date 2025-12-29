Diez de los quince municipios de La Guajira se encuentran en alerta roja por probabilidad de ocurrencia de incendios forestales, según la información actualizada del Sistema de Alertas Tempranas de Corpoguajira (SAT).

El distrito de Riohacha y los municipios que permanecen con esta alerta son, San Juan del Cesar, Barrancas, Dibulla, Distracción, El Molino, Fonseca, La Jagua del Pilar, Urumita y Villanueva, donde se registran temperaturas elevadas, baja humedad relativa y persistencia de tiempo seco.

Estas condiciones favorecen la rápida propagación del fuego, incluso por fuentes de ignición mínimas como fogatas, quemas agrícolas o colillas de cigarrillo mal apagadas.

Samuel Lanao Robles, director de Corpoguajira, hizo un llamado a las autoridades territoriales y a la comunidad para prevenir emergencias y explicó que “seguiremos monitoreando de manera permanente las condiciones en estos municipios y brindaremos información oportuna a las comunidades”.

Por su parte, la meteoróloga del SAT, Leidy Rodríguez, explicó que se deben tomar medidas preventivas como evitar quemas abiertas o agrícolas, ya que pueden propagarse rápidamente, no encender fogatas, velas ni otras fuentes de calor en zonas de pastos, matorrales o áreas boscosas y no arrojar colillas de cigarrillo ni objetos calientes en áreas rurales o vías con vegetación seca.

Igualmente indicó que las autoridades locales y organismos de respuesta deben reforzar los monitoreos en zonas históricamente vulnerables a incendios y activar los planes de contingencia, mientras que la comunidad debe reportar de inmediato a las autoridades cualquier señal de humo o inicio de incendio.