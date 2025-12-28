Pasadas las 9:00 de la noche del sábado 27 de diciembre, un hombre fue asesinado de varios impactos de arma de fuego en la calle 60 con carrera 10 del barrio Minuto de Dios, de Riohacha, generando alteración del orden público en el sector, ya que los habitantes indicaron que desde hace varias semanas no se presentaba un hecho violento.

Lea: Hombres armados asesinaron a un líder indígena delante de su familia en Riohacha

La víctima fue identificada como Jaider Hernández Galindo, quien al recibir los balazos en diferentes partes del cuerpo fue auxiliado por la ciudadanía, que lo llevó hasta un centro asistencial de la ciudad, donde a los pocos minutos de su ingreso falleció por la gravedad de las heridas.

“Según información recolectada, la víctima transitaba por el lugar cuando fue abordada por un particular que se movilizaba en una motocicleta de color negro, marca Boxer, quien desenfundó un arma de fuego y le ocasionó las lesiones antes mencionadas”, indicó el reporte de la Policía Nacional.

Lea: Tragedia familiar en Riohacha: joven muere a manos de su cuñado por defender a su hermana de una agresión

De igual manera destacaron que el occiso registraba dos anotaciones judiciales en el SPOA por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Finalmente, funcionarios de la Sijín realizaron la inspección técnica del cadáver. Fuentes judiciales aseguraron que no descartan una retaliación como el móvil en este crimen.