La Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona (OWYBT) denunció que en la mañana del viernes 26 de diciembre fue asesinado José Miguel Mojica Conchangui, reconocido líder social e indígena del pueblo Wiwa, en la vereda de Mucura, perteneciente al municipio de Riohacha, La Guajira.
La ONG Indepaz detalló que la víctima, de 40 años, fue retirada de una celebración navideña por hombres armados y, a pocos metros del lugar y delante de su familia, fue asesinado.
La OWYBT denunció a través de un comunicado que el pueblo Wiwa sufre las afectaciones por la presencia de los actores armados, “con pleno conocimiento de las instituciones del Estado”.
“Someten a nuestras comunidades bajo el miedo, desconfianza y señalamiento, interrumpiendo la tranquilidad comunitaria”, señaló la organización indígena.
Recordó cuatro casos de violencia contra el pueblo indígena desde octubre pasado y pidió al Gobierno que se implemente la Alerta Temprana 020/25, emitida por la Defensoría del Pueblo.
Dicha alerta temprana advierte un riesgo alto para la población de la Sierra Nevada de Santa Marta debido a la disputa territorial entre el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), lo que ha generado amenazas graves contra comunidades indígenas y rurales, incluyendo homicidios, desplazamiento forzado y control social, explica Indepaz.
“Esta advertencia se suma a la AT 010/25, que incluye al municipio de Riohacha y señala un riesgo extremo por la disputa y consolidación territorial de estos grupos armados, reflejada en incursiones armadas, amenazas y graves afectaciones a la población indígena y rural; así mismo, se articula con la AT 019/23, dirigida a líderes, lideresas y defensores de derechos humanos, la cual identifica el escenario de riesgo permanente que enfrentan quienes ejercen liderazgo social y defensa de derechos”, agregó.
Además, Indepaz recordó que en Riohacha hacen presencia los grupos armados ilegales EGC/Clan del Golfo, ACSN y bandas de carácter local.