En un operativo adelantado por uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, fueron capturadas cinco personas por el delito de tráfico de moneda falsificada e incautaron un vehículo de $23 millones en carreteras del departamento de La Guajira.

Leer más: Detectan millonarios hallazgos fiscales en la compra de tierras en Sucre

Los capturados fueron identificados como Brayan Camilo Rodríguez López, quien conducía el automotor, junto a Sandra Yeraldin Durango Sabogal, Brilly Tatiana Guerra Bernal, Santiago Sanabria Estupiñán y Yulieth Lorena Rodriacosta, quienes se movilizaban como ocupantes del mismo.

El procedimiento policial se desarrolló mediante labores de registro, control y verificación de antecedentes sobre el tramo Riohacha–Palomino, a la altura del kilómetro 53, donde se realizó la detención de un vehículo particular para su respectiva inspección.

No olvide leer: Asesinan a un hombre a bala mientras conducía su carro en Maicao, La Guajira

Durante la verificación, hallaron en poder de los ocupantes 71 billetes falsos de denominación cien mil pesos, motivo por el cual se procedió a la captura de los cinco ciudadanos y a la incautación de un vehículo tipo automóvil, marca Renault, línea Mégane, placa MNC-682, con un valor comercial de aproximadamente 23 millones de pesos.

Lea también: Asesinan con un cuchillo a hombre en Los Manzanares: su pareja es buscada como la presunta agresora

Estas personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación, URI Riohacha, para que respondan por el delito antes mencionado.