De acuerdo con la información suministrada por la Policía Metropolitana, el hecho fue reportado hacia las 11:00 de la noche del pasado martes 16 de diciembre, cuando las autoridades fueron alertadas sobre una persona gravemente herida dentro de un inmueble. Al llegar al lugar, los uniformados confirmaron que el hombre había fallecido producto de una lesión causada con arma blanca.

Durante la inspección técnica al cadáver, la víctima no portaba documentos de identificación, por lo que fue trasladada a Medicina Legal, donde posteriormente se confirmó que se trataba de Joniver Barraza Mendoza, residente en ese sector de la ciudad. Hasta el momento, este medio no ha podido establecer si el hombre vivía en la vivienda donde ocurrió el ataque.

Las autoridades analizan varias hipótesis alrededor del crimen. Una de ellas surge a partir de versiones entregadas por vecinos y familiares de la víctima, quienes señalan que la expareja sentimental de Joniver podría estar relacionada con el ataque, ocurrido presuntamente en medio de un hecho de violencia intrafamiliar.

Según indicaron los parientes, tras lo sucedido, la mujer no ha sido localizada y su paradero es desconocido. Por esta razón, familiares del joven han recurrido a las redes sociales para difundir imágenes de ella, con el objetivo de facilitar su identificación y ubicación. Asimismo, han pedido la colaboración de la ciudadanía para que informe a las autoridades en caso de tener información sobre dónde se encuentra.

Las causas exactas del homicidio continúan siendo materia de investigación. Entre tanto, las autoridades adelantan labores de recolección de pruebas, entrevistas y análisis forense para esclarecer plenamente lo ocurrido y determinar responsabilidades en este hecho violento.