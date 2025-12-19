Los ataques bajo la modalidad de sicariato siguen aumentando la escalada en los índices de violencia en el departamento de La Guajira.

Leer más: Asesinan con un cuchillo a hombre en Los Manzanares: su pareja es buscada como la presunta agresora

En esta oportunidad, un hombre al que las autoridades identificaron como Juan Manuel Cotes Mejía, fue asesinado con arma de fuego por un desconocido.

El crimen se registró en la tarde de este jueves 18 de diciembre, sobre la calle 17 con carrera 9, en zona céntrica del municipio de Maicao.

No olvide leer: Capturan en Sincelejo a un ciudadano por el delito de tentativa de homicidio

Según la información preliminar, Cotes Mejía, de 39 años de edad, conducía un automóvil Ford Fusión de color gris, cuando fue interceptado por un individuo que vestía ropa de color negro a bordo de una motocicleta tipo Bóxer negra, quien le disparó en repetidas oportunidades por la ventana del conductor y huyó con rumbo desconocido.

Por su parte, el baleado fue auxiliado por transeúntes y trasladado hasta la sala de urgencias de la clínica Maicao, donde pese a los esfuerzos de los galenos en turno, falleció por la gravedad de las heridas que sufrió.

Lea también: El desplome de la pared de un edificio en el norte de Sincelejo deja dos personas heridas

Familiares de la víctima pidieron retirar el cuerpo por sus usos y costumbres que le asisten como integrantes de la etnia wayuu.

La Policía del departamento indicó que los móviles del homicidio son materia de investigación.