Dos personas (hombre y mujer) heridas y cuantiosos daños materiales es el saldo que deja la caída de una pared desde un cuarto piso sobre una casa aledaña en la calle 11 del barrio Versalles, zona norte de Sincelejo.

El caso se registró, de acuerdo con el reporte del Cuerpo de Bomberos Oficial de Sincelejo, a las 3:40 de la madrugada de este viernes 19 de diciembre.

Los habitantes del inmueble afectado, que son dos miembros de la familia Tovar Quiroz, dormían a esa hora cuando el techo de la sala, del comedor y de la cocina se vino al suelo. Llenos de pánico y en medio de la destrucción divisaron a un hombre y una mujer que cayeron junto con la pared de ladrillos y que resultaron heridos.

Cortesía

Ambos fueron llevados a un centro médico asistencial cercano. Trascendió que la pareja se encontraba a esa hora de la madrugada en la parte alta de la edificación, al parecer departiendo, y se habrían recostado a la pared, que no estaba agarrada con vigas de concreto, y que fue la que se vino al vacío.

En la casa de los Tovar Quiroz solo quedó sirviendo un televisor, el resto de enseres fue destruido, pero sus ocupantes le dan gracias a Dios por haberlos librado de un muy mal momento.

Édgar Medina, el comandante de los Bomberos Oficiales de Sincelejo, confirmó los detalles de esta emergencia que fue atendida por ellos y por personal de la Policía Nacional.

