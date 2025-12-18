Con tres peleas de contacto tanto masculina como femenina, un partido de voleibol y la muestra de otros juegos de pelota, además de la presencia de tres campeones nacionales de boxeo, se dio inicio oficial a la construcción de la primera Villa Olímpica del departamento de Sucre.

La obra, necesaria para los Juegos Nacionales y Paranacionales 2027 a desarrollarse en poblaciones tanto del departamento de Sucre como de Córdoba, se edifica en un área de 10 hectáreas (100 mil metros cuadrados) del barrio El Refugio del municipio de Tolú, a un costado de la vía, en una zona de expansión urbana.

Gobernación de Sucre

Antonio Cervantes, conocido popularmente como Kid Pambelé; Miguel María ‘El Máscara’ Maturana y Rodolfo Blanco Banquez, tres de las grandes glorias del boxeo en Colombia, exteriorizaron su complacencia por la construcción de este escenario. Lo mismo hicieron otros beisbolistas, futbolistas y softbolistas de esta tierra sucreña que se han destacado en sus presentaciones.

En nombre de las nuevas generaciones del departamento de Sucre dio los agradecimientos públicamente la boxeadora Cruz María Bello Moguea, que es campeona en su rama en los Juegos Centroamericanos Escolares y en los Juegos Intercolegiados.

“Por fin una estructura adecuada para nosotros desarrollar nuestras habilidades. Gracias, señora gobernadora”, sentenció la joven deportista sucreña, al tiempo que elogió las capacidades de la mujer para sacar adelante proyectos importantes, refiriéndose con ello a la mandataria Lucy García Montes.

Gobernación de Sucre

Características

La Villa Olímpica de Sucre tendrá cuatro escenarios y será construida en dos fases. En la primera etapa, que ya está garantizada y en ejecución, habrá un coliseo de combate y uno de pelota. El de combate es para las disciplinas de judo, karate, taekwondo, levantamiento de pesas y boxeo; y el de pelota con cancha múltiple es para fútbol sala, fútbol de salón, baloncesto y voleibol, entre otros.

Los otros dos escenarios, cuyos recursos están siendo gestionados, son la pista atlética y el estadio de béisbol de Tolú.

La villa en su totalidad vale 140 mil millones de pesos aproximadamente, pero en los primeros escenarios invierten más de 92 mil millones de pesos, de los cuales $64 mil millones son recursos de regalías propias de Sucre para el coliseo de combate y 28 mil millones de pesos que aportó el Ministerio del Deporte para el coliseo de pelota.

“Porque en Sucre las regalías sí que están bien invertidas”, dijo la gobernadora Lucy García Montes en su intervención en el acto de apertura de obras que se produjo al caer la tarde del miércoles 17 de diciembre en Tolú.

A su vez la mandataria de los sucreños indicó que trabaja en la consecución de los 70 mil millones de pesos más que necesitan para la construcción de los otros dos escenarios de esta villa que “es una decisión de futuro. Se suma al gran complejo de proyectos que estamos desarrollando en el Golfo de Morrosquillo y en Sincelejo para llevar a Sucre a otro nivel. Lo hacemos porque creemos en el deporte como motor de transformación social y porque somos un equipo de resultados que le cumple a Sucre”.

La Villa Olímpica tiene un plazo de construcción de 18 meses, es decir, que será entregada entre febrero y marzo de 2027 y los Juegos Nacionales están proyectados para el mes de noviembre.