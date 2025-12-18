El gobierno departamental de Sucre realizará una millonaria inversión en la ciudad de Sincelejo a través del programa ‘Calles de Primera’.

Serán 60 mil millones de pesos destinados al mejoramiento de la malla vial de la capital sucreña y con ello contribuir en la transformación de la movilidad, el entorno urbano y la calidad de vida de los habitantes de Sincelejo.

Desde la sede de la Asamblea Departamental la gobernadora Lucy García Montes informó que el proyecto que inicia este lunes contempla la intervención integral de 9 kilómetros de vías, distribuidas en 36 tramos estratégicos que recorrerán las comunas de la zona urbana y rural del municipio, consolidándose como una de las inversiones en infraestructura más importantes en la historia reciente de la capital sucreña.

“Nos sumamos al esfuerzo que lidera la alcaldía de Sincelejo y lo fortalecemos con la mayor inversión que ha hecho un gobierno departamental en Sincelejo; 60 mil millones de pesos para transformar sus calles y llevarle bienestar y calidad de vida a nuestra gente”, señaló la mandataria.

Las primeras vías a intervenir serán en los barrios Sevilla, Los Andes y El Socorro. No solo habrá pavimentación de las vías, sino también el mejoramiento de los sistemas de acueducto y alcantarillado en cada tramo intervenido.

“Vamos a tener un cronograma novedoso, de 3 x 3, vamos a empezar 3 calles y en tres meses las entregamos. La primera ruta la vamos a iniciar por el barrio El Socorro porque quiero que todos los estudiantes de la Institución Educativa Santa Rosa de Lima tengan el acceso como se lo merecen los niños, niñas y jóvenes, al educarse”, indicó la gobernadora.

Barrios beneficiados: El Pinar, El Olimpo, Villa Orieta, Los Andes, Tierra Grata, Villa Mady, El Salvador, Sevilla, Vallejo, El Progreso, Las Américas, El Socorro, El Cortijo, Kennedy, Los Laureles, Divino Niño, Florencia, Las Margaritas, Villa Natalia, Ciudadela Universitaria, Fátima, San Francisco, La Lucha, Rita de Arrázola, Botero, El Cauca, Las Mercedes, y el corregimiento de Chochó, entre otros.

Con Calles de Primera el gobierno de las oportunidades consolida una gestión sin precedentes en Sincelejo, contribuyendo a una ciudad mejor conectada, más digna y con infraestructura pensada en todas las personas.