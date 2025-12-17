Tras dos semanas del anuncio del Cartel de los Más Buscados del Clan del Golfo y Los Norteños que delinque en la ciudad de Sincelejo, este ya empezó a circular a través de las redes sociales.

El Comando del Departamento de Policía Sucre y la Alcaldía de Sincelejo dieron a conocer el cartel que contiene las siluetas con los alias con la finalidad de que la ciudadanía ayude a identificarlos, ubicarlos y capturarlos.

A estos “actores criminales” les atribuyen la comisión de homicidios, extorsiones, porte ilegal de armas, hurto y tráfico de estupefacientes en Sincelejo.

“Su información es fundamental para prevenir hechos delictivos y fortalecer la seguridad ciudadana”, dijo el comandante de la Policía en Sucre.

De Los Norteños las autoridades requieren información sobre los alias Alirio o ‘J. Smith’, ‘Patacón’, ‘Charry’, ‘Triple 7’, ‘Yefrid’ y ‘Chinga’.

Policía de Sucre Cartel de Los Norteños Más Buscados en Sucre.

Mientras que del Clan del Golfo buscan a los alias ‘Régulo’, ‘Barbas’, ‘Primera’, ‘Mago’, ‘Diabolín’, ‘Pava’, ‘Enrique’, ‘Cabeza’, ‘Indio’, ‘NN’, ‘Kito’, ‘Robin’, ‘Ayú’, ‘Diego’, ‘Fósforo’, ‘Manguita’, ‘Junior’, ‘Nelson’, ‘Pichulín’, ‘Dayilmer’, ‘Quilla’, ‘Loro’, ‘González’ o ‘Cabro’, ‘Carlos Payaso’, ‘Julián’ o ‘Pato’, ‘Bola’ o ‘Canole’, ‘Tomás’, ‘Papo’ o ‘Kener’ y ‘La Flaca’.

Policía Sucre Cartel con los más buscados del Clan del Golfo en Sucre.

Quienes tengan información valiosa que permita identificarlos y ubicarlos puede darle a conocer a través de los números telefónicos 3213945528 y 3143587212 o al correo: Desuc.sijin@policia.gov.co