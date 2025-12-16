La actriz Sabine Moussier ha estado en tendencias las últimas semanas por presunto problema de salud. Hace poco se le había confundido con una médica chilena, quien tenía el rostro desfigurado.

Ahora, los rumores son que la actriz habría viajado a Colombia para someterse a un proceso de eutanasia. Pero, la información, que generó preocupación entre seguidores y colegas, fue impulsada por videos creados con inteligencia artificial y difundidos como si fueran declaraciones reales de figuras del entretenimiento.

Estos videos utilizaron la imagen y voz de personalidades como Galilea Montijo, Cynthia Klitbo y Adela Micha, lo que dio mayor credibilidad al rumor. Sin embargo, se trata de contenidos falsos que no corresponden a información verificada.

Instagram sabineoficial Las redes sociales explotaron por video donde presuntamente aparecía Sabine Moussier con la cara deformada

La desinformación comenzó a circular pocos días después de que la propia Sabine Moussier hablara públicamente sobre su estado de salud y confirmara que, tras múltiples evaluaciones médicas, recibió un diagnóstico definitivo.

¿Qué enfermedad tiene Sabine Moussier?

En una entrevista publicada el pasado 14 de diciembre en el canal de YouTube del periodista Ernesto Buitrón, la actriz explicó que padece neuropatía de fibras pequeñas, una enfermedad autoinmune compleja y de difícil detección.

Según relató, el proceso fue largo y estuvo marcado por diagnósticos erróneos, entre ellos esclerosis múltiple y enfermedad de Lyme, hasta que finalmente un especialista logró identificar con precisión la condición que afecta su sistema nervioso.

“Ahora ya tengo un tratamiento adecuado y eso me cambió la vida”, expresó la actriz. No es la primera ocasión en la que Sabine Moussier enfrenta rumores alarmistas. A finales de noviembre, la actriz habló abiertamente sobre los momentos más difíciles de su padecimiento y pidió detener las versiones falsas sobre su supuesta muerte o deterioro extremo.

“Son cosas con las que no se juega”, afirmó. Llamó a que no crean en noticias falsas.