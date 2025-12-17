Teresita Alcocer Puentes y Arlin Cuello Alcocer, madre e hija, respectivamente, fueron condenadas por un juez de la República por la muerte de su perro Rommy, hecho ocurrido en su residencia en la ciudad de Sincelejo.

El acto de intolerancia hacia el animal fue investigado y sancionado por la Fiscalía, ente con el que las ahora procesadas hizo un preacuerdo que le permitió al juez imponer la condena de ocho meses de prisión por el delito de maltrato animal.

Los hechos ocurrieron el pasado 8 de octubre en una casa del barrio Santa Catalina de la capital sucreña cuando “las ahora condenadas, en medio de un acto de intolerancia, quemaron en la terraza de su casa al canino de raza pastor alemán y nombre ‘Rommy’, para evitar que les ladrara”, dijo la Fiscalía.

En su momento les imputaron a las procesadas el delito de muerte a animal agravado, cargo por el que fueron encontradas responsables.

Este caso llevó a las organizaciones defensoras de animales en el departamento de Sucre a organizar protestas y plantones en las afueras de la URI y de la clínica hasta donde las mujeres fueron llevadas para una valoración médica.