A disposición de la Fiscalía General de la Nación para que responda por el delito de violencia intrafamiliar fue dejada por unidades de la Policía Nacional, Yulaidis Lucía Espitia Meza, a quien señalan de haber agredido a su mamá con un pico de botella.

Lea más: Creador de contenidos falleció tras ser corneado por un toro en Sampués, Sucre

La presunta agresora, de 27 años, fue detenida por los uniformados, tras el llamado de la ciudadanía, en la carrera 5 con calle 1C del barrio San José, en el municipio de Betulia.

A ella la sorprendieron agrediendo a su progenitora, que resultó con una lesión abierta en el pie derecho, por lo que fue trasladada a un centro asistencial para su atención médica.

El Departamento de Policía Sucre rechazó de manera categórica esta manifestación de violencia basada en género y por demás ejercida en el entorno familiar. “Reiteramos nuestro compromiso con la protección de los Derechos Humanos, en especial de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, promoviendo una cultura de respeto, igualdad y convivencia pacífica”, sostuvo el coronel Aimer Fredy Alonso Triana.

Ver más: En la celebración de Año Nuevo en Sucre disminuyeron las lesiones personales

A su vez el oficial invita a la ciudadanía a denunciar estos hechos de forma segura y confidencial a través de la línea 123.

Otras capturas

De otra parte, las unidades de la Policía en Sucre hicieron efectivas otras detenciones en municipios por el delito de lesiones personales.

Por ejemplo, en el barrio La Gloria del municipio de La Unión, fue capturado Jhon Mario García Geney, de 29 años, quien con un arma blanca hirió en la región interescapular a un ciudadano de 18 años en medio de un hecho de intolerancia.

El herido permanece internado en un centro médico.

Lea también: Siete personas quemadas con pólvora en Sucre durante la celebración de Año Nuevo, entre ellas un niño de 14 años

Y en el barrio San Roque del municipio de San Pedro fue detenido Mauricio Alberto González Rodríguez, de 34 años, tras haberle causado lesiones en el rostro con una piedra a un joven de 26 años que debió ser remitido, para una atención médica de mayor nivel, al Hospital de la Divina Misericordia en Magangué, Bolívar.

Los dos agresores fueron detenidos y dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación seccional Sucre.