Los pobladores del municipio de Sampués, en el departamento de Sucre, están dolidos con la trágica muerte de uno de sus nativos: Brayan Beltrán.

El hombre que gozaba de una gran popularidad, así como del aprecio y estima de muchos, perdió la vida tras ser corneado por un toro durante la tarde de corralejas del jueves 1° de enero de 2026.

Los hechos, de acuerdo con lo informado por personas que se encontraban en las corralejas, se registraron cuando Brayan Beltrán ingresó al redondel de la plaza donde son lidiados los toros bravos con la intención de hacer un video, y cuando uno de los animales saltó a la arena el hombre corrió hacia la zona de palcos, incluso se logra montar en la bareta, pero el animal con uno de los cachos lo alcanza y le propina una cornada profunda en la entrepierna, que además le comprometió los testículos.

Muy mal herido recibe la atención de primeros auxilios en las afueras de la plaza y es remitido hasta una clínica en Sincelejo, donde se produce su deceso.

Brayan Beltrán era nativo y residente en el municipio de Sampués, en el barrio Millán Vargas.