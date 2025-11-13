Cuatro señalados integrantes de bandas criminales, entre ellos una mujer, que delinquen en el departamento de Sucre, fueron capturados por miembros de la fuerza pública en desarrollo de varios operativos.

Una de las aprehensiones que se produjo en el municipio de Sampués cobija a Jiseth Peñates Herrera, de 39 años, a quien sorprendieron en flagrancia en su casa con dosis de estupefacientes que, según la Policía, fortalecen las finanzas del Clan del Golfo, especialmente de la subestructura Manuel José Gaitán.

En el allanamiento a su inmueble encontraron 250 gramos de cocaína, 180 gramos de marihuana, un teléfono celular, una licuadora, una gramera y empaques plásticos, un computador portátil y la suma de 2.810.000 pesos en efectivo.

La mujer presenta cinco anotaciones judiciales activas por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes y dos anotaciones judiciales por daño en bien ajeno.

En otra diligencia de registro y allanamiento efectuada en una casa del barrio Palermo, de Sincelejo, fue capturado Jhonan Andrés González Hernández, alias Salvador, de 31 años, por el delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, accesorios, partes y municiones.

Le hallaron 40 cartuchos de 40 milímetros, nueve cartuchos calibre 38 milímetros y un teléfono celular marca Infinix.

De acuerdo con la información obtenida en el proceso investigativo, el inmueble habría sido utilizado por un miembro activo del Clan del Golfo para ocultarse y almacenar armas de fuego y municiones.

Además, alias Salvador es señalado de ser sicario de ese grupo armado ilegal y tiene anotaciones judiciales por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, lesiones personales y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, municiones de uso restringido o de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

Otra de las detenciones ocurrió en el barrio La Vega, de Sincelejo, y recayó en Francisco Antonio Gil Acevedo, conocido con el alias de King, presunto integrante de la subestructura Manuel José Gaitán del Clan del Golfo.

Lo procesan por los delitos de fabricación, tráfico, porte de armas de fuego y municiones, y homicidio agravado en grado de tentativa.

Además, estaría vinculado a un atentado ocurrido el 30 de marzo de 2025 en el municipio de Corozal, donde resultó herido por arma de fuego un ciudadano.

Su detención ocurrió cuando salía de la cárcel por vencimiento de términos en un proceso por tráfico o porte de armas de fuego o municiones.

Y en el municipio de Betulia fue capturado Jahair Alberto Tirado Ramos, alias el Paisa, presunto integrante de la subestructura Manuel José Gaitán del Clan del Golfo, quien es requerido por el delito de homicidio agravado.

Según la Policía de Sucre, “este sería uno de los sicarios más antiguos dentro de la estructura criminal, con una trayectoria delictiva de más de 11 años, encargándose de ejecutar órdenes de homicidios selectivos en el departamento de Sucre, especialmente contra líderes sociales y personas que se oponían a las actividades ilegales del grupo armado organizado”.

Le registran tres anotaciones judiciales por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y de acuerdo con las investigaciones, estaría vinculado al homicidio del firmante de paz y líder político Jaime Luis Díaz Ricardo, ocurrido el 27 de octubre de 2023 en el corregimiento de Vareta, municipio de Chalán (Sucre).

Todas estas detenciones “constituyen un golpe contundente al componente urbano del Clan del Golfo en el departamento de Sucre, debilitando su red criminal y reafirmando el compromiso institucional de la Policía Nacional con la seguridad, la dignidad y la democracia de todos los sucreños”, sostuvo el coronel Aimer Fredy Alonso Triana, comandante de la Policía en Sucre.