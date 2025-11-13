En las próximas horas empezará a circular en Sincelejo un cartel con las siluetas de los cabecillas del Clan del Golfo y Los Norteños que delinquen en la ciudad con el fin de que la ciudadanía, con información, contribuya a identificarlos, ubicarlos y judicializarlos.

El anuncio lo hizo el alcalde Yair Acuña Cardales durante una rueda de prensa de este miércoles 12 de noviembre donde indicó que estos cabecillas “no van a seguir actuando en Sincelejo ni en el departamento bajo el manto de la impunidad. Los actores criminales los Norteños y Clan del Golfo deben saber que la confrontación contra ellos es frontal”.

Anunció que en el listado de los que buscan estarán los alias ‘Primera’, ‘Cabro’, ‘John Smith’, ‘Diabolín’, ‘Manguita’, ‘Régulo’, ‘El Mecánico’ y ‘Patacón’, entre otros.

Le reiteró el llamado a la ciudadanía para que contribuya en la captura de estas personas dado que “la seguridad es un compromiso de todos”.

“Necesitamos que nos ayuden a ubicar a los actores criminales, especialmente a los cabecillas, pero también a las caletas que aún existen en la ciudad, que nos den el lugar exacto dónde hay caletas y para eso hay garantía de absoluta reserva. Pueden entregar información veraz y oportuna a través de la línea WhatsApp: 3213945528”, informó Acuña Cardales.

Para recompensar la información valiosa que ayude a ubicar a estas personas y a todo dinamizador del homicidio y la extorsión en Sincelejo existen hasta 100 millones de pesos.

Finalmente el alcalde de Sincelejo informó que hacen esfuerzos en la prevención del delito para que este no se cometa, pero también en judicializar “y en la asistencia al ser humano en el centro de detención, dignificando así la forma en que se trata para evitar la reincidencia. Lo hacemos con mejor alimentación, estadía y acompañamiento sicosocial”.