La violencia hoy sacude a poblaciones del departamento del Atlántico por fuera del área metropolitana de Barranquilla, con hechos criminales que se reportan casi a diario.

En la mañana de este miércoles 12 de noviembre, la Policía del Atlántico confirmó dos casos de homicidio registrados en las últimas horas en la población de Palmar de Varela, en la zona oriental del Departamento.

El primer hecho fue reportado a la Policía hacia las 10:00 de la noche de este martes en el kilómetro 18 de la ruta nacional 90, en zona rural del municipio de Palmar de Valera, en donde se encontró a un lado de la vía el cuerpo de una persona con signos de violencia.

Al llegar al lugar y al encontrar aún con signos vitales a la persona, uniformados lo trasladaron hasta el hospital del municipio de Palmar de Varela, pero se reportó el deceso en la sala de urgencias.

La víctima fue identificada como Andrés Felipe Castro Campo, de 22 años, quien presentaba una anotación judicial por el delito de receptación, según datos recabados por la misma Policía.

Entretanto, en la mañana de este miércoles, siendo aproximadamente las 6:00 de la mañana, en el kilómetro 2 de la trocha El Limón, también en zona rural del municipio de Palmar de Varela, habitantes de la zona informaron a la patrulla de vigilancia sobre el hallazgo de un cuerpo sin vida de una persona, quien estaba atada de manos con una soga y presentaba varias heridas en su cuerpo.

La Policía confirmó que se trataba de Geovanny José Flórez Camargo, alias Tres Pelos, un viejo conocido de las autoridades por su pasado judicial y vinculación a estructuras criminales de Barranquilla.

Flórez Camargo, alias Tres Pelos, fue señalado en su momento como uno de los jefes de la banda delincuencial ‘Los Cabezones’, con operación en zona del barrio Las Flores.

‘Tres Pelos’ fue señalado por las autoridades como partícipe de múltiples crímenes ocurridos años atrás en la ciudad, todos ligados a vendettas por el negocio del narcotráfico.

En agosto de 2011, el presunto delincuente quedó en libertad junto a otros 10 supuestos integrantes de la banda criminal ‘los Paisas’ que, según las autoridades, es responsable de, por lo menos, 23 homicidios ocurridos entre 2009 y 2010 en Barranquilla.

En mayo de 2018, agentes de la Sijín le hallaron en su casa un fusil de asalto, una pistola y diez cartuchos nueve milímetros.

Ahora, según la autoridad, presentaba ocho anotaciones judiciales por diferentes delitos (concierto para delinquir agravado, extorsión, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, entre otros).

Frente a los dos casos, la Policía anunció aperturas de sus respectivas investigaciones.