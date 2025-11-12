En la mañana de este miércoles se registró un nuevo ataque a bala en Barranquilla. Esta vez el hecho violento tuvo lugar en el barrio Boston, de la localidad Norte – Centro Histórico, y dejó como saldo un hombre gravemente herido.

De acuerdo con las primeras versiones, la víctima iba llegando a bordo de una camioneta a una residencia ubicada sobre la calle 65 con carrera 43, hacia las 9:20 a. m., cuando fue interceptada por sujetos en moto que abrieron fuego en su contra.

Al parecer, el hombre se había bajado del vehículo particular segundo antes de ser atacado, por lo que cayó en plena vía con al menos cuatro impactos de arma de fuego en su cuerpo.

Tras herir de gravedad al ciudadano, los pistoleros empredieron la huida del sector, mientras que una mujer que iba con la víctima en la camioneta comenzó a pedir ayuda a los vecinos.

El hombre fue subido en la misma camioneta en la que había llegado a la dirección mencionada y llevado a la clínica La Merced.