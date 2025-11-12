En la tarde de este martes 11 de noviembre un hecho de sangre se registró en el barrio San Nicolás de Barranquilla. Un ataque a bala dejó a un hombre muerto y dos mujeres heridas.

De acuerdo al reporte preliminar, las víctimas se encontraban departiendo en terraza de una casa ubicada en la calle 38 con carrera 3A, cuando fueron abordados por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta. El parrillero desenfundó un arma de fuego y disparó en varias ocasiones.

La víctima fatal fue identificada como Jesús Andrés Pinilla Mercado, de 35 años. Recibió un impacto de bala en el abdomen, fue trasladado al Hospital Universidad del Norte, donde ingresó sin signos vitales. Se conoció que fue patrullero de la Policía, retirado en 2019 y que tenía una anotación judicial por hurto.

Por su parte, en el ataque a bala resultó herida una mujer identificada como Jessi Jhoana Silva Castro, de 25 años. Fue herida en el pie derecho y traslada al Hospital Universidad del Norte, donde permanece estable.

La otra mujer herida lleva por nombre María del Rosario Castro, una adulta mayor de 90 años. Presentó una herida en el muslo derecho y otra en la pierna izquierda. Su condición es estable, internada en el mismo centro de salud.

Las autoridades hicieron presencia en el sitio para empezar a recoger las evidencias correspondientes e iniciar la investigación para así identificar a los responsables y los móviles del hecho.