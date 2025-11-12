En el barrio Pumarejo del municipio de Soledad, Atlántico, uniformados de la Policía Nacional capturaron a un hombre por presunto maltrato animal. El hecho se registró durante labores de patrullaje preventivo y control ciudadano.

De acuerdo con el reporte oficial, el sujeto fue interceptado mientras se movilizaba en un vehículo de tracción animal. Al verificar el estado del equino, los agentes evidenciaron múltiples laceraciones en su cuerpo, lo que reflejaba un posible caso de abuso y negligencia.

Policía Metropolitana de Barranquilla El equino presentaba varias laceraciones y se encontraba en un evidente estado de desnutrición.

Tras constatar la condición del animal, los uniformados le informaron sus derechos al conductor y lo dejaron a disposición de las autoridades competentes para su judicialización.

Compromiso institucional con la protección animal

El brigadier general Edwin Masleider Urrego Pedraza, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, reiteró el compromiso de la institución con la defensa de los derechos de los animales.

Además, subrayó la importancia de fortalecer la conciencia ciudadana y promover una convivencia basada en el respeto hacia todas las formas de vida.

Policía Metropolitana de Barranquilla El animal fue rescatado y puesto a disposición de la entidad pertinente para garantizar su recuperación y protección.

“La Policía Nacional continuará adelantando acciones preventivas y campañas de sensibilización para erradicar el maltrato animal en todas sus formas”, señaló el oficial.

Líneas de denuncia

La Policía Nacional hizo un llamado a la comunidad para que denuncie cualquier acto de maltrato o sospecha de abuso animal. Las líneas habilitadas son el 123, 165 y la línea contra el crimen 317 896 5523, con garantía de absoluta reserva.