El Atlántico tiene un nuevo comandante y su nombre es Eddy Javier Sánchez Sandoval, un coronel con amplio recorrido en la Policía Nacional entre condecoraciones y méritos.

Leer más: Conductor de Sobusa resulta gravemente herido tras ataque de vendedor ambulante en el centro

El gobernador Eduardo Verano de la Rosa lo recibió este lunes 10 de noviembre, resaltando su experiencia en la “investigación, seguridad e inteligencia”.

Asimismo, el gobernador agradeció al coronel John Harvey Peña Riveros, quien sale de la dirección de la Policía departamental.

“Agradecemos al coronel John Harvey Peña Riveros por su entrega, dedicación y contribución para construir un Atlántico más seguro”, concluyó.

Fotografía del coronel John Harvey Peña, comandante de la Policía del Atlántico.

El nuevo comandante del Departamento de Policía Atlántico asume en medio de una crisis de seguridad, principalmente en la zona centro y oriental de este territorio.

De acuerdo con los registros de esta casa editorial, actualmente el municipio de Baranoa encabeza la lista con el mayor índice de homicidios, registrando hasta la fecha al menos 24 homicidios, cifra alarmante teniendo en cuenta que el año pasado se presentaron tan solo 10 casos.

Cortesía

Este municipio ha vivido dos crueles capítulos marcados por la violencia: el asesinato de Ariana Sofía Lozada Ruíz, una niña de tan solo 11 años, en medio de un tiroteo contra dos hombres; y el caso de José Antonio Pérez Herrera, de 20 años, quien quedó parapléjico tras ser atacado por un sujeto cuando se encontraba trabajando.

Sumado a esto, múltiples estructuras criminales han descentralizado sus fuerzas en la capital del Atlántico para establecer sus células en algunos de estos municipios, tales como: Baranoa, Galapa, Sabanagrande, entre otros.

En el caso de Baranoa, este municipio se ha destacado por albergar múltiples redes de tráfico y puntos de expendios de drogas del denominado grupo delincuencial ‘Los Costeños’.

Los capturados serían presuntos integrantes de ‘Los Costeños’ al mando de ‘Negro Ober’.

Sin embargo, esta situación no es nueva, puesto que el mismo alcalde municipal, Edinson Palma, ha denunciado en múltiples ocasiones esta problemática cada vez que ocurren estos hechos de sangre, tildándolos como “ajustes de cuentas por el control territorial de la venta de estupefacientes”.

Pese a este panorama, el nuevo coronel tendrá que asumir con propiedad las riendas de la seguridad de cada uno de los municipios y corregimientos, brindándoles la seguridad a la que estaban acostumbrados los atlanticenses, y atacando contundentemente la criminalidad.