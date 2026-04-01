Un nuevo atentado a bala se registró este martes 31 de marzo en el municipio de Sabanalarga, Atlántico. Sujetos armados le dispararon a un joven de 26 años en su casa.

Leer también: Policía desarticula red criminal de ciberdelincuencia: varias capturas se registraron en Barranquilla y Malambo

De acuerdo al reporte preliminar, la víctima es Yarol Efraín Franco Marriaga, conocido como ‘Yarol’. Este manifestó que se encontraba en su vivienda cuando recibió una llamada, salió y fue abordado por dos sujetos, quienes le dispararon sin mediar palabras.

El hecho ocurrió en el sector conocido como Las casitas blancas. Franco Marriaga fue auxiliado y trasladado a un centro de salud, y su condición es estable.

El informe también señala que ‘Yarol’ presenta antecedentes judiciales por porte ilegal de armas de fuego, extorsión y microtráfico.

La primera hipótesis que se maneja es que el suceso tendría que ver con enfrentamientos entre ‘los Costeños’ y ‘los Pepes’ por el control del microtráfico en el municipio.

Alias Yarol aparece en un supuesto panfleto que habría sido difundido por parte de ‘los Pepes’.

La Policía Nacional adelanta las labores investigativas correspondientes con el fin de esclarecer los hechos e identificar a los responsables.