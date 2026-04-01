La Policía Nacional informó este martes 31 de marzo que logró desarticular una red criminal dedicada al hurto por medios informáticos. En diligencias de registro y allanamiento se realizaron cinco capturas, varias de ellas en Barranquilla y Malambo, y otra en Medellín, Antioquia.

Leer también: Rechazan supuesta intimidación contra abogado penalista en el norte de Barranquilla

El teniente coronel Óscar Andrés Gómez Castro, director de Investigación Criminal e INTERPOL (encargado) , detalló que la red utilizaba tácticas avanzadas de ingeniería social para engañar a empresas y entidades estatales, y que para ello enviaban correos electrónicos masivos y falsos “Email Spoofing” simulando ser entidades gubernamentales mediante supuestas notificaciones judiciales. Cuando la víctima abría el correo, se instalaba un malware que permitía el acceso remoto a sus equipos tecnológicos.

“En ese momento los delincuentes tomaban control de los portales financieros, modificaban pagos de nómina y desviaban fondos a cuentas de “reclutadores” y “cuentareceptores”, logrando desde el 2023 la afectación a más de 16 empresas colombianas, con un desfalco superior a los 500 millones de pesos”, se lee en el comunicado de la Policía.

En las diligencias se incautaron 5 teléfonos celulares, 2 discos duros y 1 computador portátil. Explicó la Policía que los cinco capturados desempeñaban roles como coordinadores y receptores de dinero.

Todos los capturados aceptaron su responsabilidad y cargos por los delitos de hurto por medios informáticos y concierto para delinquir. Tres de ellos recibieron medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de domicilio.

Recomendaciones de la Policía para evitar ser estafado digitalmente

* Verifique el remitente: Antes de abrir un archivo adjunto de una “entidad judicial”, revise que el dominio del correo sea oficial (ej. .gov.co).

* No confíe en la urgencia: Los ciberdelincuentes usan el miedo o la presión para que usted haga clic rápido.

* Doble autenticación: Active siempre el segundo factor de autenticación en sus portales bancarios y correos corporativos.

* Actualización constante: Mantenga su sistema operativo y antivirus al día para bloquear intentos de acceso remoto.

* Reporte: Si sospecha de un fraude, comuníquese de inmediato con el CAI Virtual de la Policía Nacional.