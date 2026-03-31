El Colegio de Abogados Penalistas de Colombia expresó su preocupación por un supuesto caso de intimidación registrado recientemente en el norte de Barranquilla, donde, según el gremio, resultó como víctima el abogado Ricardo Antonio Méndez Díaz.

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Tras la denuncia, EL HERALDO dialogó con el penalista y este señaló que todo sucedió el pasado fin de semana, cuando se dirigía al barrio Modelo, en la localidad Norte-Centro Histórico de Barranquilla.

“Eso fue en la mañana del sábado 28 de marzo. Dos hombres que estaban en una moto, con aspecto sospechoso, empezaron a perseguirme desde la calle 75 con carrera 53. El parrillero era un señor del interior del país. Me llené de angustia, porque esa es una zona donde no se puede llevar el parrillero hombre. En la 57 con 75, una moto de la Policía pasó junto a mi y les dije que me venían siguiendo…”, narró Méndez, inicialmente.

Luego expresó que los “agentes de la Policía detuvieron a los sospechosos, pero no les encontraron nada, solo los identificaron y los dejaron ir”.

“En esa zona está prohibido el parrillero hombre, se iban a dar a la huida porque yo lo ví. Incluso, el conductor de la moto dijo una historia incoherente a los policías: ‘que estaba haciendo un Indrive al señor y que debía dejarlo en la Vía 40, donde entregaría una hoja de vida’”, relató el abogado.

Y apuntó seguidamente que por la conducta de los sujetos, lo ocurrido “podría investigarse como un posible caso de intento de secuestro o, más allá, de sicariato”.

De acuerdo con lo manifestado por Méndez, el caso ya es materia de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación, que adelanta las indagaciones para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el incidente.

El jurista, quien además se desempeña como vicepresidente del Capítulo Atlántico del Colegio de Abogados Penalistas, también funge desde el año anterior como conjuez del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, en su Sala Penal.

Entretanto, el Colegio de Abogados Penalistas rechazó el caso al cual calificó como de “extrema gravedad”, e hizo un llamado urgente a las autoridades policiales, judiciales y administrativas para que se esclarezcan aspectos clave como el modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos, así como la identificación de los posibles responsables.

Cortesía Imagen del comunicado emitido por el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia.

El Colegio destacó que, pese a la gravedad de la situación, el hecho no dejó personas lesionadas ni víctimas fatales.

Asimismo, manifestó su solidaridad con Méndez Díaz, a quien describieron como un reconocido abogado penalista y catedrático universitario en Barranquilla y el país.

En el documento, firmado por su presidente, Francisco Bernate Ochoa, el gremio también advirtió sobre el incremento de agresiones contra abogados penalistas defensores en el ejercicio de su profesión, subrayando que se trata de una labor protegida por la Constitución y la ley.

Finalmente, reiteraron el llamado a las autoridades para garantizar la seguridad de los profesionales del derecho y avanzar en el esclarecimiento de este caso que ha generado preocupación en el sector jurídico.