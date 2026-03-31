A eso de las 7:45 de la noche de este lunes se perpetró un ataque armado en el barrio Costa Hermosa, en el municipio de Soledad, que dejó como saldo un hombre muerto.

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EL HERALDO conoció que la víctima fatal fue identificada por las autoridades como Edilberto Enrique Martínez Gutiérrez, más conocido por sus allegados como ‘El Chilly’, de 56 años de edad.

De acuerdo con el reporte suministrado por la Policía, Martínez Gutiérrez se encontraba en la parte externa de su residencia, ubicada en la carrera 41A Nro. 27-04, en el barrio antes mencionado.

De un momento a otro, fue sorprendido por dos sujetos que se movilizaban a bordo de una de motocicleta. El parrillero, con arma de fuego en mano, le apuntó y, sin mediar palabra, lo impactó en varias oportunidades.

Tras el ataque, los habitantes del sector auxiliaron al hombre, lográndolo trasladar hasta la Clínica Porvenir. Desafortunadamente, un médico de turno informó que el hombre había ingresado sin signos vitales a causa de la gravedad de las heridas.

Familiares del hoy occiso informaron a las autoridades que ‘El Chilly’ se dedicaba a la albañilería y desconocían los motivos por los que había sido asesinado.

La Policía Metropolitana de Barranquilla adelanta una investigación para lograr la captura de los agresores y lograr esclarecer los móviles del homicidio.