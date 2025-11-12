En la noche de este martes 11 de noviembre, un ataque a bala en el barrio 11 de Mayo del municipio de Baranoa, Atlántico, dejó a un hombre gravemente herido.

De acuerdo al informe preliminar, el hombre fu identificado como Néider Ramos, conocido como ‘Monchi’. Se conoce que fue abordado por varios sujetos, que accionaron un arma de fuego en su contra, en al menos dos oportunidades.

Ramos recibió dos impactos de bala, uno en la espalda y otro en el abdomen. Fue trasladado al hospital local, pero se presume que tenga que ser remitido a un centro de salud de mayor complejidad por las graves heridas.

Hasta el momento las autoridades no han identificado a los responsables. Las investigaciones ya comenzaron.

En el barrio Pumarejo del municipio de Soledad, Atlántico, uniformados de la Policía Nacional capturaron a un hombre por presunto maltrato animal. El hecho se registró durante labores de patrullaje preventivo y control ciudadano.

De acuerdo con el reporte oficial, el sujeto fue interceptado mientras se movilizaba en un vehículo de tracción animal. Al verificar el estado del equino, los agentes evidenciaron múltiples laceraciones en su cuerpo, lo que reflejaba un posible caso de abuso y negligencia.

Tras constatar la condición del animal, los uniformados le informaron sus derechos al conductor y lo dejaron a disposición de las autoridades competentes para su judicialización.