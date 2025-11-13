En una de las calles del barrio Majagual, en la zona urbana de la ciudad de Sincelejo, las unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional se incautaron de 12.5 kilos de marihuana que estaban distribuidos en 18 paquetes.

Este golpe a las redes del narcotráfico saca de circulación más de 12 mil dosis que eran transportadas como encomienda en un vehículo de servicio público tipo camión procedente de la ciudad de Medellín y con destino Sincelejo.

De acuerdo con el reporte de la Policía de Sucre, el alcaloide incautado tiene un valor aproximado de 80 millones de pesos, y fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para la respectiva investigación.

Sobre esta incautación el coronel Aimer Fredy Alonso Triana, comandante de la Policía en Sucre, sostuvo que continuarán fortaleciendo las acciones de control y prevención en las vías del departamento, con el propósito de contrarrestar el tráfico de estupefacientes y garantizar la seguridad ciudadana.