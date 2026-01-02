El aumento del salario mínimo para 2026, fijado en $2.000.000 incluyendo el auxilio de transporte, trae ciertos restos y desafíos, ya que también sube el costo de vida y el valor de ciertos bienes y servicios de consumo diario.

Estos ajustes, atados al incremento del 23%, podrían impactar los gastos de los hogares colombianos. A partir del 1 de enero de 2026 suben de precio los servicios en sectores de salud, vivienda y transporte, especialmente en:

Viviendas de interés social.

Copagos y cuotas moderadoras.

Vivienda de interés.

Cuotas de administración.

Multas de tránsito.

Aportes a salud, pensión y riesgos laborales.

En ese sentido, estas cuotas tendrán un incremento del 23 % a partir del anuncio del salario mínimo para los trabajadores en Colombia.

De igual manera, habrá en el país un incremento en el combustible, según la última actualización de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), publicada el pasado 1 de enero. El galón de gasolina corriente aumentó 90 pesos y del diésel 99 pesos.