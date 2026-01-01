A siete se elevó la cifra de quemados con pólvora en el departamento de Sucre durante las primeras 12 horas del año 2026.

De los siete casos uno es de un niño de 14 años que sufrió afectaciones de primer grado en una de sus manos al manipular una carpeta en el municipio de Toluviejo.

En esta misma población también se quemó con una carpeta un hombre de 43 años, mientras que en el municipio de Majagual, subregión Mojana, el afectado fue un ciudadano de 34 años con un cohete, mismo artefacto que lesionó también a un joven de 24 años en la ciudad de Sincelejo y en Coveñas el quemado, con lesiones de segundo grado ocasionadas con un volador tiene 46 años. Ninguno de estos cinco casos descritos requirió hospitalización.

En cambio, los que sí están internados en clínicas de la ciudad de Sincelejo son un hombre de 37 años que se afectó con un tote en y tiene quemaduras de segundo grado, además de un ciudadano de 33 años en el municipio de Sampués y que es, de momento el más grave en el departamento por quemaduras de tercer grado ocasionadas por un tote.

Las autoridades civiles y policivas en el departamento de Sucre reiteran el llamado a la ciudadanía a no permitir que los menores de edad manipulen pólvora, y a ellos, los mayores, a que lo hagan con responsabilidad.