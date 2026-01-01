La celebración de fin de año 2025 en el departamento de Sucre dejó doce personas quemadas con pólvora, entre ellos tres menores de edad.

De acuerdo con el reporte de las autoridades del sector salud, el martes 30 de diciembre un adulto mayor de 67 años sufrió quemaduras de segundo grado al manipular un tote. Este caso se registró en el municipio de San Marcos.

Y ya este nuevo 2026 registra los dos primeros quemados. Se trata de un niño de 14 años que presenta quemaduras de grado uno causadas por una carpeta. Este hecho ocurrió la madrugada de este jueves 1° de enero en el municipio de Toluviejo, mientras que en este misma municipalidad también se quemó con una carpeta un hombre de 43 años.

En ninguno de los dos casos fue necesaria la hospitalización.

Así las cosas, las celebraciones de Navidad y fin y principio de año dejan en Sucre, de momento, 14 quemados con pólvora, siendo los municipios de Corozal, Toluviejo y San Marcos los que más casos registran. Los dos primeros tienen tres casos cada uno y San Marcos dos.

Las autoridades en Sucre reiteran el llamado a los padres de familia para que eviten que los menores de edad manipulen pólvora, al tiempo que instan a los adultos a ser responsables con el uso de la pólvora que no es un juego.

