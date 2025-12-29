A pocas horas de finalizar el 2025, tiempo en el que la movilidad se incrementa y los ciudadanos quieren llegar rápido a donde están sus seres queridos, la Alcaldía de San Onofre, en el departamento de Sucre, puso en marcha un plan de prevención vial.

Lea también: “Le pido al presidente Petro que le dé una oportunidad a mi hijo”: madre de soledeño requerido en extradición por Lituania

Se denomina “Menos Prisa y Más Sonrisas”, y tiene por objeto promover la seguridad vial y evitar al máximo los accidentes, tanto en la zona urbana como la rural y en especial en el corredor nacional de la denominada Transversal del Caribe.

La campaña la desarrollan además en el tramo San Onofre – El Rincón - Berrugas, y es una iniciativa del gobierno que lidera Marta Cantillo Martínez para continuar creando una buena conciencia vial en los conductores sobre la importancia de desplazarse por las vías con prudencia y respeto.

Cortesía

Lea también: “No es posible que un tiquete a Cartagena cueste lo mismo que uno a Miami”: Mintransporte

La Defensa Civil Departamental, Secretaría de Tránsito Departamental, Concesión Ruta al Mar, Agentes de Tránsito y Oficina de Tránsito Municipal se sumaron a esta campaña de seguridad vial.

“La velocidad puede esperar, pero la vida no. Llega vivo a tu hogar y celebra con tus seres queridos y haz que este fin de año sea inolvidable, pero sobre todo, seguro”, sostuvo la alcaldesa Marta Cantillo.

Lea también: Desarticulan red que vendía expedientes judiciales hasta por mil millones de pesos: funcionarios del CTI están implicados