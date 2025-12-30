Bajo la administración del Instituto Nacional de Vías (Invías) está el corredor vial que une a los departamentos de Sucre y Córdoba y que por años estuvo concesionado para el desarrollo de las carreteras de 3G.

Esta es una de las tres concesiones viales que en este 2025 la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) revirtió al Invías, al igual que las de Facatativá–Fontibón–Los Alpes (1G) y Bucaramanga–Pamplona (4G).

Según la ANI, los procesos de reversión han sido “responsables y transparentes en sus cierres de ciclos contractuales, garantizando la continuidad del servicio y la protección del interés público”.

Óscar Torres, presidente de la ANI, agregó que “estas decisiones responden a criterios técnicos, jurídicos y financieros, y reflejan la madurez institucional del Estado para administrar adecuadamente sus activos estratégicos”, explicó Oscar Torres, presidente de la ANI.

Sobre los contratos de primera generación de concesiones, los 1G, la ANI sigue administrando cuatro de ellos suscritos entre 1994 y 1997, que se encuentran en la fase final de su vida contractual y entrarán en reversión entre 2026 y 2031. Estos proyectos son: Devimed, Armenia–Pereira–Manizales (Autopistas del Café), Santa Marta–Riohacha– Paraguachón y Bogotá–Villeta, que fueron pioneros en el desarrollo vial del país y hoy transitan hacia una nueva etapa bajo la supervisión rigurosa del Estado.

Los proyectos 3G siguen operando conforme a lo pactado contractualmente, mientras que las concesiones 4G y 5G, por su horizonte contractual de largo plazo, no están próximas a finalizar, salvo la Perimetral Oriental de Cundinamarca, actualmente en reversión por decisión arbitral.