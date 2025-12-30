El Ministerio de Defensa Nacional aprobó a través de la Resolución 002805 del 29 de diciembre el pago de la prima de orden público para los policías que laboran en poblaciones de 12 departamentos del país, entre ellos el de Sucre.

La mencionada prima, cuyo valor es el 25% del sueldo básico del uniformado, se empezará a ver reflejada a partir del mes de enero de 2026 en los policías, de todos los niveles, que laboren en los municipios de Corozal, El Roble, Coveñas, Los Palmitos, Morroa, San Antonio de Palmito, Sampués, Toluviejo, San Onofre, Tolú, Betulia y su capital Sincelejo.

La escogencia de estos territorios para el pago de dicha prima establece, en el mencionado decreto, que son “zonas de orden público en las que existen contextos adversos marcados por la criminalidad y la delincuencia organizada”.

La prima fue solicitada con antelación por el Director General de la Policía Nacional.

Para el caso del Atlántico la prima será pagada en: Barranquilla, Baranoa, Campo de la Cruz, Candelaria, Galapa, Juan de Acosta, Malambo, Palmar de Varela, Polonuevo, Ponedera, Puerto Colombia, Sabanagrande, Sabanalarga, Soledad, Suan, Tubará y Usiacurí.

En Bolívar regirá para Cartagena, Clemencia, Santa Catalina, Santa Rosa, Turbaco, Turbana, Arjona, Villanueva, San Estanislao, Soplaviento, San Cristóbal, El Guamo, Calamar, Mahates, Arroyohondo, San Fernando, Montecristo, San Jacinto del Cauca, Hatillo de Loba, El Peñón, Río Viejo, Regidor, Norosí, Tiquisio y Altos del Rosario.

Para el Cesar regirá en González y Manaure; y en Magdalena en los municipios de Algarrobo, Aracataca, Ariguaní, Ciénaga, Concordia, El Retén, Fundación, Nueva Granada, Pijiño del Carmen, Plato, Pivijay, Pueblonuevo, Remolino, Santa Marta, Sitionuevo, Sabanas de San Ángel, Santa Bárbara de Pinyo, Zapayán y Zona Bananera.