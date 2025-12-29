A pocos días de finalizar el 2025 la alcaldía de Sincelejo ya dio a conocer la programación de sus fiestas populares que se desarrollan en cada enero y que son en honor al Dulce Nombre de Jesús.

De acuerdo con el alcalde Yahir Acuña Cardales, las tradicionales fiestas son organizadas por la Corporación 20 de Enero, y en ellas habrá conciertos, desfiles, bailes y reinado, además de cabalgata y seis tardes de corralejas.

Las enerinas inician el viernes 9 de enero a las 5:00 de la mañana con una alborada desde el barrio Mochila hasta el Cementerio Central.

A las 8:00 de la mañana de ese mismo viernes en la Catedral San Francisco de Asís será el homenaje a Pola Becté, la mejor bailadora de fandango de todos los tiempos y en cuyo honor recientemente fue sancionada por el Congreso de la República la Ley 2552 de 2025 que declara al fandango Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, iniciativa de la senadora sincelejana Ana María Castañeda.

Para las 4:00 de la tarde está previsto el ingreso de las candidatas del Reinado Popular del 20 de Enero al hotel donde estarán hospedadas, y desde las 5:00 de la tarde en el Parque Santander inaugurarán la retreta.

Cortesía alcaldía de Sincelejo

Sábado 10 de enero

- 11:30 a.m. Elección de la reina de Corecinorte en la sede de la entidad.

- 4:00 p.m. Elección de la reina del Palacio de la Pantaleta en su sede.

- 5:00 p.m. Segundo día de retreta en el Parque Santander.

Domingo 11 de enero

- 1:00 p.m. Reinas en la pista en el CC Viva.

- 3:00 p.m. Desfile de motos que parte desde Cecar.

- 5:00 p.m. Tercer día de retreta en el Parque Santander.

Lunes 12 de enero

- 11:00 a.m. Elección reina de la Policía en el Comando.

- 5:00 p.m. Cuarto día de retreta en el Parque Santander.

- 5:00 p.m. Visita de candidatas a la retreta en la Plaza de Majagual.

Martes 13 de enero

- 11:00 a.m. Elección de la reina de Comaderas en la sede.

- 3:00 p.m. Elección de la reina de la Armada en la sede de la Primera Brigada de Infantería de Marina en Corozal.

- 5:00 p.m. Homenaje a las Reinas del 20 de enero en el Teatro Municipal.

Miércoles 14 de enero

- 12:00 p.m. Elección reina Cogasucre en la sede.

- 7:00 p.m. Coronación de las reinas Infantil y Central de 2026 en el Estadio 20 de Enero.

Jueves 15 de enero

- 2:00 p.m. Templete en barrios.

- 4:00 p.m. Desfile Veintenerito desde el Coliseo de Ferias hasta la Plaza de Majagual.

- 8:00 p.m. Desfile de Traje Artesanal en la Calle 20, en las afueras del Gran Centro El Parque. Hay concierto gratis.

Viernes 16 de enero

- 2:00 p.m. Templete en barrios.

- 3:00 p.m. Desfile de Comparsas desde la Troncal de Occidente hasta La Narciza.

Sábado 17 de enero

-2:00 p.m. Templete en barrio.

- 3:00 p.m. Desfile de Carrozas desde la Troncal de Occidente hasta La Narciza.

- 8:00 p.m. Concierto privado con Silvestre Dangond.

Domingo 18 de enero

- 11:00 a.m. Elección reina de Comfasucre en Los Campanos.

- 2:00 p.m. Templetes en los barrios.

- 3:00 p.m. Gran Cabalgata de la Troncal de Occidente hasta el Puente Pintao.

Lunes 19 de enero

- 7:00 p.m. Rueda de Fandango Pa’l Pueblo en la Avenida Mariscal, entre la sede del Sena y el Monumento La Iguana.

Martes 20 de enero

- 8:00 a.m. Eucaristía 20 de Enero en la Catedral San Francisco de Asís.

2:00 p.m. Primera tarde de corralejas en un predio ubicado en la salida hacia Sampués. Esta fiesta se extiende hasta el domingo 25 de enero.

7:00 p.m. Velada de coronación de la Reina Popular del 20 de Enero 2026 en el Estadio que lleva el mismo nombre en el barrio El Cortijo.