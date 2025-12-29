Al tiempo que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) reporta con satisfacción la terminación de la obra de ampliación del Canal de la Esperanza, en la Mojana, los líderes de la zona advierten que esta lo que ha traído es perjuicio.

Lea más: En el 2026 Cartagena tendrá más de 40 eventos que impulsarán el turismo y la economía

No obstante la Unidad indica que con ella se reduce el riesgo de inundaciones, se incrementó en más del 20% la capacidad hidráulica del canal que ahora permite transportar hasta 300 m3/s adicionales durantecrecientes.

Anuncia la UNGRD que tras la finalización de la obra de emergencia el Fondo Adaptación avanza en la solución estructural definitiva para la Mojana, que corresponde al megaproyecto de dinámicas hídricas, cuya ingeniería básica fue adjudicada, tras varias adendas, mientras que sus pobladores reiteran el pedido del cierre del boquete de Cara e’ gato que es de más de 60 metros en este momento.

Ver más: Procuraduría fórmula cargos a exalcaldesa (e) de Sincelejo

“Según las últimas mediciones, la obra de emergencia permitió una redistribución del caudal del río Cauca: alrededor del 60% del flujo es conducido a través del Canal de La Esperanza, mientras que el restante se dirige hacia el boquete de Cara e’ gato. Cuando el caudal total disminuye, esta tendencia se acentúa, incrementándose la proporción de flujo que ingresa al canal y reduciéndose al 36 % la cantidad de agua que pasa por el boquete”, reporta la Unidad.

Cosa contraria anota el líder Oswaldo Díaz Pupo al indicar que “las obras del Canal de La Esperanza solo sirvieron para llenar los bolsillo de Carlos Carrillo y de su asesor Celia. Ellos en lugar de poner una maquinaria idónea para ampliar el canal lo que hicieron fue poner una retro y esta lo que hizo fue remover la tierra de arriba, en la parte derecha, y esa iba cayendo al centro del canal y formó una isla. Esas profundidades serán al menos de 4 metros y antes de la intervención eran de 9, 10 y hasta 11 metros. A la Mojana lo que le han venido haciendo es perjudicarla para que desaparezca, por eso se acabó este año y tampoco nos cerraron Cara e’ gato”, dijo Díaz Pupo.

Lea también: La Policía de Córdoba reporta reducción de delitos en esta Navidad