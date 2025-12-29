La alcaldía de Cartagena dio a conocer el calendario de actividades que desarrollará durante el 2026 con la finalidad de continuar impulsando el turismo y la economía.

Serán más de 40 eventos, de los cuales 16 son del segmento cultural, 10 religiosos, 10 deportivos y 4 gastronómicos, y su desarrollo será en los meses de enero, mayo y diciembre, que son los de mayor actividad.

Liliana Rodríguez Hurtado, presidente ejecutiva de Corpoturismo, sostuvo que “esta primera versión del calendario turístico es una herramienta que nos permite visualizar todo el potencial que tiene nuestra ciudad para la realización de eventos y la capitalización de conmemoraciones importantes en el contexto turístico. Así mismo, es una guía para que empresarios y gremios del sector planifiquen su oferta”.

A su vez indicó que el calendario no será estático “con seguridad seguirán sumándose eventos y debemos agregar eventos del segmento de romance, MICE y de cruceros, con lo que superaremos más de 100 eventos al final del 2026”, expresó la presidente ejecutiva de Corpoturismo.

El calendario de eventos de turismo lo pueden visualizar en www.cartagenadeindias.travel.